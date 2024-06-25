Лавров: в БРИКС решили "взять паузу" в вопросе расширения объединения

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Страны БРИКС приняли решения "взять паузу" в вопросе приема новых участников в организацию, сообщил во вторник, 25 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
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