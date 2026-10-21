Толщина пауэрбанка составляет всего 7,9 мм, что меньше, чем у конкурентов от Anker и Ugreen, при этом корпус стал шире, чтобы лучше соответствовать формату складного смартфона.
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