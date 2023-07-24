Выкладываю статью, смотрю, о-па, прямо в кассу: Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потомки жертв нацистского геноцида становятся сегодня адвокатами палачей своих предков.
Часики нового Холокоста тикают. Для кого?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Евреи неискоренимы...факт. Но " почистить" их ряды - и это уже пол войны выиграть!
Ответить
17 час.
Галина Чужая
В том то и беда, что осталась только одна нация - русские, которые ещё помнят всю свою историю. Но с 90-х годов нас начали лишать наших исторических корней путём выбивания наших детей из исторической памяти и вкладывая в их головы, что Родина - это ничто, а вот гражданин Мира это главное. Человек без Родины - вот их главный девиз на сегодня.
Ответить
7 час.
Анфиса Иванова
" Но с 90-х годов нас начали лишать наших исторических корней путём выбивания наших детей из исторической памяти и вкладывая в их головы, что Родина - это ничто, а вот гражданин Мира это главное." Самое обидное, что это сделала сама наша власть 90х, которая закрепилась в стране на долгие годы, посеяв зерна анти морали, анти патриотизма и анти истории всех важнейших вех российской историчности...и пожинает уже пару десятков лет свои " труды"... И СВО - один из ее результатов!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии