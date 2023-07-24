Медвежий угол

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Часики нового Холокоста тикают. Для кого?

Часики нового Холокоста тикают. Для кого?

Выкладываю статью, смотрю, о-па, прямо в кассу:  Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потомки жертв нацистского геноцида становятся сегодня адвокатами палачей своих предков.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Евреи неискоренимы...факт. Но &quot; почистить&quot; их ряды - и  это уже пол войны выиграть!
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17 час.
Галина Чужая
В том то и беда, что осталась только одна нация - русские,  которые ещё помнят всю свою историю. Но с 90-х годов нас начали лишать наших исторических корней путём выбивания наших детей из исторической памяти и вкладывая в их головы, что Родина - это ничто, а вот гражданин Мира это главное. Человек без Родины - вот их главный девиз на сегодня.
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7 час.
Анфиса Иванова
&quot; Но с 90-х годов нас начали лишать наших исторических корней путём выбивания наших детей из исторической памяти и вкладывая в их головы, что Родина - это ничто, а вот гражданин Мира это главное.&quot;  Самое обидное, что это сделала сама наша власть 90х, которая закрепилась в стране на долгие годы, посеяв зерна анти морали, анти патриотизма и анти истории всех важнейших вех российской историчности...и пожинает уже пару десятков лет свои &quot; труды&quot;...  И СВО - один из ее результатов!
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3 час.

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