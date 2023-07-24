Часики нового Холокоста тикают. Для кого?

Анфиса Иванова Евреи неискоренимы...факт. Но " почистить" их ряды - и это уже пол войны выиграть!

Галина Чужая В том то и беда, что осталась только одна нация - русские, которые ещё помнят всю свою историю. Но с 90-х годов нас начали лишать наших исторических корней путём выбивания наших детей из исторической памяти и вкладывая в их головы, что Родина - это ничто, а вот гражданин Мира это главное. Человек без Родины - вот их главный девиз на сегодня.