Байден украл булочку с армейского стола

Уходящий 20 января следующего года со своего поста президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета в ходе праздничного мероприятия по случаю Дня благодарения на базе американской береговой охраны.
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