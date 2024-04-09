Как Фидель Кастро бросил вызов США при помощи обычного мороженого

В период становления социалистического государства Фидель Кастро столкнулся со множеством проблем. Фактически он стал идеологическим противником США, которые рассматривали Кубу как плацдарм Советского Союза в 90 милях от Флориды.
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