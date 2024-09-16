Полынков: «Злой» был задержан правоохранителями ДНР, но отпущен

Ополченец первой волны Михаил Полынков с позывным «Хрусталик» в своём телеграм-канале «Солдатская правда» опубликовал видео, в котором говорится, что командир 87-го полка 1-й Славянской бригады Игорь Пузик с позывным «Злой» был задержан не на границе, а местными правоохранительными органами, но отпущен на свободу.