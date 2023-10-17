«Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую музыкальную платформу

«Русская медиагруппа» запустит в ноябре единую стриминговую платформу. Каждая радиостанция на платформе будет представлена отдельно, передает ТАСС со ссылкой на управляющего директора медиагруппы Дмитрия Медникова.
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