Чем задекорировать газовую трубу на кухне: правила безопасности и советы дизайнера

Газовая труба на кухне – настоящая головная боль всех дизайнеров. Просто закрыть ее коробом из гипоскартона нельзя, так как есть множество нормативов, которые регламентируют каждую мелочь: от высоты над полом до того, где должны быть вентили.
Газовая труба на кухне – настоящая головная боль всех дизайнеров. Просто закрыть ее коробом из гипоскартона нельзя, так как есть множество нормативов, которые регламентируют каждую мелочь: от высоты над полом до того, где должны быть вентили.
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