Магнитные бури в выходные 21 и 22 сентября: Земля сталкивается с геомагнитной активностью Ольга ВайленкоМагнитные бури, которые начались 16 сентября, продолжают оставаться актуальной темой для обсуждения в научных и метеорологических кругах.