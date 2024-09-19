Магнитные бури в выходные 21 и 22 сентября: Земля сталкивается с геомагнитной активностью Ольга ВайленкоМагнитные бури, которые начались 16 сентября, продолжают оставаться актуальной темой для обсуждения в научных и метеорологических кругах.
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