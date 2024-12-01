Как сейчас живет девочка, которая родилась с синдромом русалки со срощенными ногами

Девочка родилась с диагнозом сиреномелия — это аномалия физического развития в виде сращения нижних конечностей, из-за чего они становятся похожими на хвост рыбы (поэтому заболевание называют синдромом русалки).
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