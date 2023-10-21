СМИ: “Дэдпул 3” от Marvel Studios не выйдет на экраны в начале мая В последние дни Шо...

СМИ: “Дэдпул 3” от Marvel Studios не выйдет на экраны в начале маяВ последние дни Шон Леви упоминал о возможной задержке выхода фильма “Дэдпул 3”, и, судя по всему, эти слова стали предвестником грядущих изменений в графике релизов на следующий год.