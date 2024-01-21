Центр ´Покрова´ поздравил рожениц с Рождеством Христовы.

Самая любимая акция ´Поздравление рожениц с Рождеством Христовым!´: 18 января поздравить мам с важным событием в их жизни - рождением детей, в Родильный дом города Бобруйска пришли заместитель директора Центра поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ Кристина Игоревна Новоселова и настоятель Покровского храма при Центре ´Покрова´ иерей Алек .