Центр ´Покрова´ поздравил рожениц с Рождеством Христовы.

Самая любимая акция ´Поздравление рожениц с Рождеством Христовым!´: 18 января поздравить мам с важным событием в их жизни - рождением детей, в Родильный дом города Бобруйска пришли заместитель директора Центра поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ Кристина Игоревна Новоселова и настоятель Покровского храма при Центре ´Покрова´ иерей Алек .
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