Запад ненавидит Россию, потому что та следует собственным курсом и не делает то, что ей говорят. Такое мнение высказали британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy" ("Что ваши СМИ и учителя не рассказывают вам о британской внешней политике").