Председатель ГД: программу комплексного развития городского электрического транспорта надо расширять

Программу комплексного развития городского электрического транспорта, которая реализуется сегодня в 8 регионах, надо расширять, отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на «Россия 24».
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