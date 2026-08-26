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Председатель ГД: программу комплексного развития городского электрического транспорта надо расширять

Председатель ГД: программу комплексного развития городского электрического транспорта надо расширять

Программу комплексного развития городского электрического транспорта, которая реализуется сегодня в 8 регионах, надо расширять, отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на «Россия 24».

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