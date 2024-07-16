Завтра в Крым придёт жара до +40 градусов

Начиная со среды, 17 июля, в Крыму ожидается жара до 40 градусов, предупреждают в МЧС. Отмечается, что по данным республиканского Гидрометцентра, 17-18 июля в степных районах Крыма ожидается сильная жара +38…40 градусов.