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  • Юрий Зубрин
    А зачем его судить ,отдать родителям ,они знают что с этим СКОТОМ делать ....Повесят за .....За развращение 13...

Завтра в Крым придёт жара до +40 градусов

Завтра в Крым придёт жара до +40 градусов

Начиная со среды, 17 июля, в Крыму ожидается жара до 40 градусов, предупреждают в МЧС. Отмечается, что по данным республиканского Гидрометцентра, 17-18 июля в степных районах Крыма ожидается сильная жара +38…40 градусов.

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