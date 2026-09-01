Значит, война? Посол России в Британии завершил дипмиссию в ЛондонеВ Лондоне подошла к концу работа российского посла Андрея Келина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экс-судья из Краснодарского края может потерять все нажитое непосильным трудом. Служителем Фемиды заинтересовалась прокуратура
- Гараж оказался схроном: на юге России изъяли более 3,5 тыс. боеприпасов, гранаты и оружие
- На Кубани сотрудники ФСБ арестовали эколога и общественника Дениса Матвеева, который работал на украинских террористов
Свежие комментарии
- ЛС Украина получила ...
- Ч Паспорт можно буд...
- Роботы-доставщики...
для того,чтобы так себя вести,руководство страны должно обладать доверием народа не на бумаге и результатах сфальсифицированных выборов,а на деле.Этого нет и не может быть при нынешней власти.
А надо бы понизить уровень дипломатического присутствия! Общаться с мелкобританией через дикарей каких-нибудь. Пусть эти вшивые интеллигенты, с их точки зрения, а с нашей точки, просто понтовитые гопники, поработают с дикарями, у которых, кольца в носу, а в губе тарелка. Возомнили себя пупом земли, бандиты, с большой дороги. И королёк у них пришибленный пыльным мешком. Принимал певичку черномазую как-то, так она пришла к этому убогому на копытах. Выглядело очень достойно, для этого ничтожного старика.