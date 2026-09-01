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Значит, война? Посол России в Британии завершил дипмиссию в Лондоне

Значит, война? Посол России в Британии завершил дипмиссию в Лондоне

Значит, война? Посол России в Британии завершил дипмиссию в ЛондонеВ Лондоне подошла к концу работа российского посла Андрея Келина.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Кушнарев
Юрий Кушнарев

для того,чтобы так себя вести,руководство страны должно обладать доверием народа не на бумаге и результатах сфальсифицированных выборов,а на деле.Этого нет и не может быть при нынешней власти.

Профиль пользователя Severyanin
Severyanin

А надо бы понизить уровень дипломатического присутствия! Общаться с мелкобританией через дикарей каких-нибудь. Пусть эти вшивые интеллигенты, с их точки зрения, а с нашей точки, просто понтовитые гопники, поработают с дикарями, у которых, кольца в носу, а в губе тарелка. Возомнили себя пупом земли, бандиты, с большой дороги. И королёк у них пришибленный пыльным мешком. Принимал певичку черномазую как-то, так она пришла к этому убогому на копытах. Выглядело очень достойно, для этого ничтожного старика.