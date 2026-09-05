Боливия: 10 человек погибли и еще 60 получили ранения на военной базе артиллерийского полка Боливара в Виаче, департамент Ла-Пас, в результате двух взрывов на базе во второй половине дня 4 сентября.
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