Юля Пересильд и Алексей Учитель воссоединились на премьере фильма с участием дочери

Год назад Юлия Пересильд сообщила о расставании с Алексеем Учителем. Сейчас актриса счастлива с новым избранником, но при этом продолжает поддерживать отношения с режиссером, от которого родила двоих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии