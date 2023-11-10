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Юля Пересильд и Алексей Учитель воссоединились на премьере фильма с участием дочери

Юля Пересильд и Алексей Учитель воссоединились на премьере фильма с участием дочери

Год назад Юлия Пересильд сообщила о расставании с Алексеем Учителем. Сейчас актриса счастлива с новым избранником, но при этом продолжает поддерживать отношения с режиссером, от которого родила двоих детей.

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