"Черная бездна страданий": 3 знака зодиака резко затянет лютая воронка бед через 2 дня

Астрологи предсказали некоторым знакам зодиака начало очень сложного и трудного периода в жизни. Так, представителей сразу трех созвездий затянет лютая воронка бед уже через 2 дня, а из черной бездны страданий они не смогут выбраться еще очень долго.
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