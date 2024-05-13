Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Этой истории со счетами ужк сто лет,но нет люди ведутся на них!Банду телефонных ...
  • Александр Гуреев
    Моё предложение 😀, клонировать Бастрыкина. Как надоело читать, изменений нет. Попытка Бастрыкина,разбудить чиновнико...Смерть от инфаркт...
  • Александр Гуреев
    Складывается ощущение, что у нас работает только Бастрыкин. Который смотрит за всей страной, выявляет нарушения и пре...Смерть от инфаркт...

Коронованные цветы расцвели на дачах жителей Новосибирска

Коронованные цветы расцвели на дачах жителей Новосибирска

Мода на коронованные цветы дошла до новосибирцев из Поволжья. Местные дачники стали массово садить на своих шести сотках раннецветущее садовое растение под названием «Императорский» или «Королевский рябчик».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх