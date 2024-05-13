Коронованные цветы расцвели на дачах жителей Новосибирска

Мода на коронованные цветы дошла до новосибирцев из Поволжья. Местные дачники стали массово садить на своих шести сотках раннецветущее садовое растение под названием «Императорский» или «Королевский рябчик».
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