Стенания в Вене: российская РЭБ побеждает натовские ракеты

Эффективность российских систем РЭБ оказалась неприятным сюрпризом для западных специалистов. Об этом в ходе лекции заявил сотрудник австрийского института подготовки офицеров при Терезианской военной академии Рейснер Маркус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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