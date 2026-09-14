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Происшествия

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В Саратовской области госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности подростка-лихача

В Саратовской области госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности подростка-лихача

«В городе Балаково сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области привлечен к административной ответственности водитель транспортного средства, который несколько раз нарушил Правила дорожного движения.

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