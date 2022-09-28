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HSBC проведёт турнир по регби в метавселенной Sandbox

HSBC проведёт турнир по регби в метавселенной Sandbox

После того, как один из крупнейших международных поставщиков банковских и финансовых услуг HSBC приобрёл участок земли в метавселенной The Sandbox, компания решила использовать часть пространства для «строительства» виртуального стадиона по регби.

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