Intel и TSMC рискуют остаться без субсидий на строительство предприятий в Германии

Финансировать строительство предприятий TSMC и Intel по выпуску чипов в Германии, помимо собственных средств компаний, планировалось за счёт средств как Европейского союза, так и собственно Германии, а местные власти отдельных регионов страны были готовы предоставить дополнительные налоговые льготы.
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