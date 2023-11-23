Intel и TSMC рискуют остаться без субсидий на строительство предприятий в Германии

Финансировать строительство предприятий TSMC и Intel по выпуску чипов в Германии, помимо собственных средств компаний, планировалось за счёт средств как Европейского союза, так и собственно Германии, а местные власти отдельных регионов страны были готовы предоставить дополнительные налоговые льготы.