До Харькова и Одессы. Медведев заявил, что пришла пора идти на Киев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаки ВСУ в Курской области и заявил о том, что СВО теперь должна идти по новому сценарию — она должна приобрести «открыто экстерриториальный характер».
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