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Над Донецком и Макеевкой за неделю сорваны 211 атак беспилотников ВСУ

Над Донецком и Макеевкой за неделю сорваны 211 атак беспилотников ВСУ

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю сорвала 211 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецком и Макеевкой.

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