Украинский парламентарий Евгений Шевченко обратился к властям киевского режима с призывом незамедлительно инициировать переговорный процесс с Российской Федерацией, предположив, что раннее начало диалога принесёт Украине выгоду.
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