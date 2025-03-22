Огрызко: Соглашаемся на прекращение огня и утюжим Крым с Донбассом, как раньше. Соглашение России и Украины о взаимном прекращении ударов по инфраструктуре сторон якобы не будет распространяться на Крым и новые территории РФ.
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