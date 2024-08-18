Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента.«Люди должны быть готовы к уходу с поста, так как никто не вечен», – сказал он в интервью телеканалу «Россия».
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