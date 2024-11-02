2 ноября в Москве и области ожидается резкое похолодание, мокрый снег и гололед

Погода немного подпортит последний рабочий день этой длинной недели. Зима пробует свои силы, и в субботу это станет отчетливо видно: за последний день температура воздуха резко упала почти на десять градусов, а периодически проливающийся дождь легко переходит в мокрый снег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии