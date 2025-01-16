Пищевые воспоминания влияют на переедание и ожирение

В ходе инновационного исследования, проведенного научным сотрудником Центра химических чувств Монелла Гийомом де Лартигом и его командой, были выявлены новые механизмы, связывающие пищевые воспоминания с перееданием и ожирением.
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