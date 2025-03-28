Дзюба рассказал про удививший его подарок от главного тренера ЦСКА Николича: «Не ожидал от него такого жеста»

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал о неожиданном подарке от главного тренера ЦСКА Марко Николича перед игрой 21-го тура «Акрон» — ЦСКА (1:2).
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