Жилетки из джинсы в технике пэчворк и не только. Идеи для вдохновения!

Не устаем перешивать и комбинировать джинсовые остатки! На этот раз Вас ждет подборка идей по джинсовым жилеткам! Собрав самые маленькие кусочки и обрезки разных цветов, можно сложить очень интересный рисунок, да еще и проявить фантазию и украсить эти кусочки разной машинной строчкой! Думаю, что в прохладный день Вы с удовольствием оденете такую жилетку и сохраните здоровье своей спины! Джинсовая ткань прекрасно сочетается как с костюмной и шерстяной тканью.