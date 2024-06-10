Страна и люди
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Страна и люди

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Reuters : G7 может сделать предупреждение банкам Китая из-за помощи РФ

Reuters : G7 может сделать предупреждение банкам Китая из-за помощи РФ

Страны «Большой семерки» на предстоящем саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня, намерены выступить с предупреждением в адрес небольших китайских банков о прекращении помощи России в якобы уклонении от западных санкций.

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