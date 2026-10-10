В Хабаровске мужчина напал на подростка с ножом у кафе: что известно

В Хабаровске произошло нападение на несовершеннолетнего. По данным городского управления МВД, мужчина с ножом напал на 16-летнего подростка у кафе в районе площади Блюхера.
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