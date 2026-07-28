Эфиопия: один человек погиб и более 10 000 человек были вынуждены покинуть свои дома после того, как ливень с градом в сочетании с проливным дождем и сильным ветром обрушился на район Кейих-Текли центральной зоны региона Тыграй с 21 июля.
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