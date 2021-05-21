Город, который не могли построить

ДрузьяНедвижимостьГород, который не могли построитьhttps://artsgtu Если внимательно смотреть по сторонам, то можно заметить очень много удивительных вещей.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов💭Правда и ложь в денежной магии💭 Автор Татьяна Богданова Сейчас эта тема популярнее даже приворотов. Лайкулю мне за полезность💙 Есть несколько мифов о денежной магии: Миф: достаточно нескольких ритуалов для того, чтобы стать богатым. Правда: денежная магия любит кропотливой и постоянной работы. Миф: чтобы получить больше прибыли, нужно расчищать финансовый канал. Правда: чисто - значит пусто. Поток надо увеличивать и наполнять. Миф: бедность можно скинуть или переложить. Правда: скинуть или переложить можно только программную бедность, то есть наведённый негатив на денежную сферу. Миф: деньги можно приворожить. Правда: понятие приворот применимо только для людей, так как приворот «сшивает» людей по чакрам в первую очередь. Деньги к себе пришить нельзя. Миф: кладбище не подходит для денежных ритуалов. Правда: любой инструмент подходит для денежной магии, если он подходит именно вам. Миф: на деньги нельзя воздействовать магически, так как при этом вы берёте деньги «взаймы». Правда: при работе с денежной магией вы не нарушаете баланс, так как не создаёте что-то новое в природе, а берёте имеющееся. Миф: деньги идут к деньгам. Правда: деньги идут туда, где их зарабатывают, где их оборот «потратил-заработал» постоянно функционирует. Миф: магия поможет выиграть лотерею или на спортивных ставках. Правда: магия денег не работает на халяву, чтобы получить деньги, нужно приложить усилия. Само ничего не придёт. Миф: деньги можно привлекать только на растущую луну. Правда: есть сферы Магии, которые зависят от луны, а есть те, которым луна неважна. Миф: крадник помогает стать богаче. Правда: крадник меняет полярность оператора и объекта, меняя их местами. При краднике любая благотворительность запрещена, так как полярность вновь изменится. Благотворительностью будет считаться: корм домашнему питомцу, любые покупки не для себя, оставленные 10 копеек в магазине.Комментировать
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