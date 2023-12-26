В исходном коде GTA V нашли следы невыпущенных однопользовательских дополнен...

В исходном коде GTA V нашли следы невыпущенных однопользовательских дополнений — их было восемьСлучившаяся на днях утечка исходного кода криминального боевика с открытым миром Grand Theft Auto V от Rockstar Games раскрыла, какого однопользовательского контента лишились игроки.
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