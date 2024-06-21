Элла Памфилова: санкции Японии — бессмысленный акт под диктовку США

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, Санкции Японии, направленные на заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, являются лишь формальным актом, подчиненным давлению со стороны США, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
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