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Закон и Порядок

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Американские христиане встретили неоднозначно «патриотическую» Библию Трампа

Американские христиане встретили неоднозначно «патриотическую» Библию Трампа

Экс-президент США выставил священную книгу за 59,99 доллара Бывший американский президент Дональд Трамп официально начал продавать «патриотический» экземпляр христианской Библии, посвященную знаменитой песне Ли Гринвуда “Боже, благослови США”.

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