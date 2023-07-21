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«Одесского порта больше нет»: Появились итоги ударов возмездия России

«Одесского порта больше нет»: Появились итоги ударов возмездия России

Журналисты издания «Московский Комсомолец» подвели итоги ночных ракетных ударов ВС России по инфраструктуре одесского порта.

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