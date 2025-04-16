Путин поставил на место коммунальщиков! Давно наболевший вопрос в России

Александр Конкин

Кто же этот бред кропал? Индивидуальное строительство сегодня не возможно для 70%(ориентировочно), цены на стройматериалы заоблачные, равно как и на доставку купленных материалов. Сейчас поднимут цены на горючее и опять взлетят цены на ВСЕ! А коммунальщики, за последние лет 25-30, вообще ни за что не отвечают и с каждым годом, их ненавязчивый сервис, дорожает. Вы посмотрите что клепает Самолет в гражданском строительстве. Все дома как под копирку ощажного типа - коридор и 10 квартир на каждом эьаже. Балкончики видели? Дай Бог табурет поместить. А цены? При минимуме затрат, максимально задраны цены. Архитектуру похоронили окончательно! Кто был на новом микрорайоне в Астахово? Попробуйте проехать даже днем, не говорю о часе пик. А вот как и где народ находит парковки - это великая загадка. А вот ГИБДД давно уже гоняет тех кто оставляет своего железного коня вдоль дороге на обочине. Так кто виноват в этой ситуации? Почему то мне "кажется" что жильцы...