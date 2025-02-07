Два соратника Трампа открыто поддержали Россию, а сенаторы США проголосовали за них как миленькие: кто они

Дональд Трамп уверенно продвигает своих сторонников REUTERS 28,6 тыс прочтений 2 дня назад Дональд Трамп прет как танк: два его самых эпатажных выдвиженца на правительственные посты с боем прорвались через заслон комитетов Сената.
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