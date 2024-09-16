США сломали серба: Вучич отказал Путину. "Москва не сможет помочь, пока не вернёт Одессу"

Вучич, педераст, переметнулся в окоп педерастов, фашистов и сатанистов... А потому, что он не правосланый, а гандон!

Нина Комарова

Милошевича подставил Черномырдин, который провел с ним беседу после ареста. Чего-то ему наобещал и сдал. Была на встрече с братом Милошевича. Он об этом рассказывал. Россия в лице руководства в то время предала Сербию. Вспомните наш десант в Приштину. А потом наши ушли, не выполнив задачу. Прямо очень похоже на наш отход от Киева.