США сломали серба: Вучич отказал Путину. "Москва не сможет помочь, пока не вернёт Одессу"

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Комментарии
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Леонид Руси
Вучич, педераст, переметнулся в окоп педерастов, фашистов и сатанистов... А потому, что он не правосланый, а гандон!
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2 час.
Нина Комарова
Милошевича подставил Черномырдин, который провел с ним беседу после ареста. Чего-то ему наобещал и сдал. Была на встрече с братом Милошевича. Он об этом рассказывал. Россия в лице руководства в то время предала Сербию. Вспомните наш десант в Приштину. А потом наши ушли, не выполнив задачу. Прямо очень похоже на наш отход от Киева.
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11 мин.
Нина Комарова
Милошевича отравили. Он об этом говорил на кануне смерти. Милошевича сдал Черномырдин. И Киев его заслуга. Сколько он там послом сидел? Денежными потоками рулил.
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8 мин.

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