Гастроэнтеролог назвала скрытые симптомы язвы желудка

Гастрит, который не лечат, может со временем перерасти в язву и даже онкологию.Врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова в программе "Доктор 24" расаказала, какие симптомы могут указывать на наличие заболеваний желудка и о том, как обезопасить себя.