Для тех, кто хочет знать обоснование отказа от охоты на ведьм. Для того, чтобы получить удовлетворяющие ответы на свои вопросы, я начала изучать выступления Путина на всех мероприятиях, а не только известные среди широких масс.
"Голова не только для того, чтобы ей говорить" - Что сказал Путин по поводу вернувшихся артистов
Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Они в неё ещё и едят...и всё.
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13 час.
Natalija Osminina
Да Путин же уже ясно все сказал. Какие такие непонятки у автора статьи? Путин обозначил тренд, тенденцию. И это не его капризы, это веление времени. И оно не изменится, а наоборот, только будет идти по нарастающей. А почему Путин достаточно лоялен к этим "говорящим головам"? Он же понимает, что их породило- то самое время, в котором он сам был главным участником. И что взять с людей, которые стали богаты и знамениты только благодаря преступному перевороту? Поэтому новый переворот, возвращающий все с головы на ноги, они воспринимают как крушение их порочного мирка, основанного "на правилах"- на тех самых- "истинных"))) Они просто люди, всплывшие на волне Перестройки, когда для славы и почета требовалось быть просто тварью- беспринципной, продажной и ублюдочной. Как они могу поменять свою суть? Никак.
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7 час.
Константин Самарин
Чего и следовало ожидать. Для видимости, предать анафиме, а потом, по-тихому, простить. Видимо, Песков похлопотал за своих протеже.
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50 мин.
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