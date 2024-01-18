Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ивахненко
    Магазины Мясо были. Но вот мясо было в них как будто корову взорвали!! А чтобы ухватить кусочек поприличнее, нужно бы...Сколько надо было...
  • Mark Kapustin
    Уползти бы из нор...
  • Наталья Ивахненко
    Конечно, ждали квартиру не на улице. А жили с тещами-свекровями. Мы свою квартиру ждали в смежной двушке с совмещенны...Сколько надо было...

"Голова не только для того, чтобы ей говорить" - Что сказал Путин по поводу вернувшихся артистов

"Голова не только для того, чтобы ей говорить" - Что сказал Путин по поводу вернувшихся артистов

Для тех, кто хочет знать обоснование отказа от охоты на ведьм. Для того, чтобы получить удовлетворяющие ответы на свои вопросы, я начала изучать выступления Путина на всех мероприятиях, а не только известные среди широких масс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
Они в неё ещё и едят...и всё.
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Да Путин же уже ясно все сказал. Какие такие непонятки у автора статьи? Путин  обозначил  тренд, тенденцию. И это не его капризы, это веление времени. И оно не изменится, а наоборот, только будет идти по нарастающей. А почему Путин достаточно лоялен к этим &quot;говорящим головам&quot;? Он же понимает, что их породило- то самое время, в котором он сам был  главным участником. И что взять с людей,  которые стали богаты и знамениты только благодаря преступному перевороту? Поэтому новый переворот,  возвращающий все с головы на ноги, они  воспринимают как крушение их  порочного мирка, основанного &quot;на правилах&quot;- на тех самых- &quot;истинных&quot;))) Они просто люди, всплывшие на волне Перестройки, когда для славы и почета требовалось быть просто тварью- беспринципной, продажной и ублюдочной. Как они могу поменять свою суть? Никак.
Ответить
7 час.
Константин Самарин
Чего и следовало ожидать. Для видимости, предать  анафиме, а потом, по-тихому, простить. Видимо, Песков похлопотал за своих протеже.
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх