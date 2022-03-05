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Калининград с Россией свяжет паром «Маршал Рокоссовский»

Калининград с Россией свяжет паром «Маршал Рокоссовский»

Новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» отправится в Калининградскую область. Он будет доставлять в самый западный город России стройматериалы и другие товары, необходимые для бесперебойной работы компаний и предприятий.

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