Калининград с Россией свяжет паром «Маршал Рокоссовский»

Новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» отправится в Калининградскую область. Он будет доставлять в самый западный город России стройматериалы и другие товары, необходимые для бесперебойной работы компаний и предприятий.
Новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» отправится в Калининградскую область. Он будет доставлять в самый западный город России стройматериалы и другие товары, необходимые для бесперебойной работы компаний и предприятий.
Свежие комментарии