Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или «тик-ток джихад»?

Александр Ростовцев. Внезапная атака на Израиль боевиков ХАМАС и ответные действия ЦАХАЛ, подкрепленные заявлениями руководства еврейского государства, пообещавшего уничтожить движение исламского сопротивления в Секторе Газа, а также военная и политическая поддержка США «права Израиля на безграничную самооборону» угрожают взорвать Ближний Восток.