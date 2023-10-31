Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или «тик-ток джихад»?

Александр Ростовцев. Внезапная атака на Израиль боевиков ХАМАС и ответные действия ЦАХАЛ, подкрепленные заявлениями руководства еврейского государства, пообещавшего уничтожить движение исламского сопротивления в Секторе Газа, а также военная и политическая поддержка США «права Израиля на безграничную самооборону» угрожают взорвать Ближний Восток.
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