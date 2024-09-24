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Модель Перминова опубликовала фото без фильтров и показала воспаления на лице

Модель Перминова опубликовала фото без фильтров и показала воспаления на лице

Жена миллиардера Александра Лебедева показала свое лицо без прикрас на Неделе моды в Милане. Лена Перминова призналась в личном блоге, что ей хотелось спрятаться в номере отеля, а приходилось скрывать воспаления и выходить на публику.

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