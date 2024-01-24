В Челябинской области полыхает мебельная фабрика

Масштабный пожар тушат в Увельском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло утром сегодня, 24 января, в двух километрах от поселка Батуринский Увельского района.
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